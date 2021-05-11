Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala doğru beslenmeye dikkat! - Son Dakika

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala doğru beslenmeye dikkat!

11.05.2021 12:04
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala doğru beslenmeye dikkat!, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın beslenmesinde yaşanacak ani öğün artışlarının ciddi sağlık sorunlarını meydana getireceğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığınca Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların doğru beslenme yöntemine dikkat çekildi. Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve ardından bayramda öğün sayısının artması nedeniyle yaşanacak olası beslenmelerin sağlık sorunlarını beraberinde getireceği belirtildi. Konu hakkında açıklamaya yapan Tolay, yeterli ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde önem taşırken bu bayramda da vatandaşın sağlığı için dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunun altını çizerek, "Ramazan atında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde gerçekleşen değişiklikler dolayısıyla vatandaşlar, ramazanın ardından gelen bayramla birlikte daha fazla yemek yeme isteğinde olacak. Bu durum da eğer dikkat edilmezse ciddi sağlık sorunlarına mahal bırakabilir" diye konuştu.

RAMAZAN SONRASI FAZLA BESİN TÜKETİMİ GERÇEKLEŞMEMELİ

"Ramazan ayı boyunca oruç tutulması nedeniyle öğün sayısındaki azalma ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler bayramda normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğilimine neden olabilir" diyen Tolay, "Bu durum kilo artışına sebep olmanın yanı sıra kalp sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bayram kahvaltılarında olduğu gibi özenle hazırlanmış bayram sofralarında yer alan çok çeşitli yiyecekler de fazla tüketime yol açabilir. Az bir çorba ile yemeğe başlayarak, hafif bir ara sıcak ve ana yemekle devam ederek, tuzlu ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının. Ramazan Bayramının sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle, akşam yemeğinde meyve tatlıları veya dondurma tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

Tolay, Ramazan süresince dikkat edilmesi gereken unsurları ise şöyle sıraladı: "Ramazan ayının sonlanması ile beraber tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırmayınız. Öğün araları en az 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenleyiniz. Tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram boyunca; çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için günde 8-10 bardak su içmeyi unutmayın. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalıdırlar."

KALP VE ŞEKER HASTALARI DİKKAT!

Bayramla birlikte gelecek aşırı besin tüketimlerinin kalp hastalığı, şeker hastalığı ve tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığını belirten Tolay, "Bu tarz rahatsızlıkları olanlar beslenmelerine ayrıca dikkat etmelidir. Bunun yanında aşırı yeme ve şekerli tüketim ile ritim bozukluğu, nefes darlıkları, kan basıncında yükselme gibi problemler de yaşanabilir" dedi.

"DİYABETLİ HASTALAR SÜTLÜ VE DOĞAL TATLILARI TERCİH ETMELİ"

Tolay, RamazanBayramı'nda yağlı beslenme şekli, et ile tatlı tercihindeki artışın ve kontrolsüz tüketimin özellikle şeker, obezite, yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklara sahip kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek, "Yağlı besinler ile et ve tatlı tüketimindeki ani artışın, çarpıntı, tansiyon ve kan şekerinde yükselmelere neden olabilir, hazırladığımız bayram sofralarında bulunan kırmızı ette kolesterol içeriği fazla olduğu için diyabet, kalp damar ve hipertansiyon hastalarını, et tüketiminde aşırıya kaçmamaları ve etin yağını temizleyerek yemeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

Diyabeti olan hastaların şerbetli tatlıdan kaçınması ve mümkünse az şekerli, sütlü ve doğal tatlıları tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Tolay, Kan şekeri kontrolünün bozulmaması için tatlı tüketiminde az şekerli dondurma ya da meyve tercih edilmeli, ayran, az şekerli komposto veya bitki çayları tüketilmeli" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Ramazan, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala doğru beslenmeye dikkat! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü

Son Dakika Haberleri
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
13:15 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı
13:04 Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı
12:54 Kavga ettikleri güvenlik görevlisi 'Tekvandocu' çıktı!
12:44 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
12:40 Türkiye ve Filistin omuz omuza!
12:25 Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi
12:24 Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı         
13:23
8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı         
13:16
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam         
11:26
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!         
10:10
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti         
16:04
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 13:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala doğru beslenmeye dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement