Bayram namazı kılındı - Son Dakika

Kayseri Tarihi Hunat Cami'ndeki bayram namazından görüntüler Kayseri'de Ramazan Bayramı sebebiyle Tarihi Hunat Cami'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri kendi seccadeleri ile kıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in vaaz ettiği Hunat Cami'nde namaz öncesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaşarak camiden ayrıldı.