Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Camiye gelen cemaat

Camide saf tutan cemaat

Bayram namazının kılınması KARABÜK - Karabük'te Ramazan Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Safranbolu Merkez Camisine gelen cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmada, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünel ile Niyazi Güneş ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'da yerini aldı.