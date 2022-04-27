Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

27.04.2022 10:28
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlar 2, 3 ve 4 Mayıs'ta otobüs, metro, teleferik ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek.

Bu kapsamda bayram boyunca saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıkları için ring hizmeti

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 olmak üzere 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

Saha denetim sorumluları ile otobüs filo takip ve raylı sistem kontrol merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren seferleri de konulabilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika


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