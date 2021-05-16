"Türkiye BiP'ten bayramlaştı" - Son Dakika

"Türkiye BiP'ten bayramlaştı"

16.05.2021 15:03

İletişim platformu BİP, Türkiye'nin tam kapanma sürecinin sürdüğü Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak için BiP'i tercih ettiğini bildirdi.

–İletişim platformu BİP, Türkiye'nin tam kapanma sürecinin sürdüğü Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak için BiP'i tercih ettiğini bildirdi. Arife günü de dahil olmak üzere dört gün boyunca BiP'le toplam 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 1,3 milyar mesaj gönderdiği kaydedildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Vatandaşlarımızın BiP aracılığıyla bayramlaştığını gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde kişisel verilerin güvenliği konusunda artan endişeler ve yaşanan tam kapanma sürecinin de etkisiyle kullanıcılar bu bayramda sevdikleriyle BiP üzerinden bayramlaştı. BiP ile 12 – 15 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük bayramlaşma döneminde 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılarak yeni bir rekora imza atıldı. Yerli iletişim uygulaması üzerinden bayram süresince gönderilen mesaj sayısı ise 1,3 milyarı buldu" bilgilerine yer verildi.

"BİP'İ TERCİH ETMELERİ BİZİ ÇOK MEMNUN EDİYOR"

Kişisel veri hassasiyeti sebebiyle yaşanan dijital göçün başladığı tarihten bu yana Türkiye ve dünya genelinde BiP'e yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bazı global uygulamaların dayatmacı yaklaşımları, BiP gibi kişisel verilere hassasiyetle yaklaşan uygulamaların kullanımının önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırdı. Söz konusu veri paylaşma talebinin AB ülkeleri veya birçok batılı ülkeden istenmediği, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerdeki kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görülüyor. Bu da bize aslında siber vatanımıza sahip çıkmak için yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor. Kendi güvenli teknolojilerimizin kullanımını yaygınlaştırmazsak yaşanan bu sıkıntı ne ilk ne de son olacak. İşte biz de bu yüzden Türkiye ve tüm dünyadaki kullanıcılara tek bir uygulamaya mahkum olmamaları için BiP ile şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatını sunuyoruz. Kullanıcıların bu hassasiyetle değerlendirme yapıp BiP'i tercih etmeleri bizi çok memnun ediyor. Bu bayramda da milletimizin yoğun şekilde BiP aracılığıyla bayramlaştığını gördüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"DİJİTAL GÖÇ NEDENİYLE GERİ ADIM GİBİ GÖRÜNEN BAZI ÖTELEMELER YAPILDI"

Yabancı şirketlerin ülkemizin verilerini diledikleri gibi kontrolsüz şekilde kullanmalarını doğru bulmadıklarını da kaydeden Genel Müdür Murat Erkan, "Bazı uygulamaların ülkemizdeki kullanıcılarının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşılmasını zorunlu hale getireceğini açıklaması, son ayların en çok konuşulan gündemlerinden biri. Bu konuda kullanıcıların gösterdiği tepkilere bağlı olarak yaşanan dijital göç nedeniyle geri adım gibi görünen bazı ötelemeler yapıldı. Ancak yapılan bu üstü kapalı açıklamalar, veri kullanım talebinden hala vazgeçilmediğini ve eninde sonunda bu iznin alınacağını gösteren kabul edilemez bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.

Turcell'den edinilen verilere göre;

"12 – 15 Mayıs tarihleri arasındaki Turkcell aboneleri toplamda 2 milyar 212 milyon 833 bin 521 dakika konuştu. Konuşmaların büyük bir kısmı 882 milyon 828 bin 411 dakika ile bayramın birinci günü yapıldı. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 355 milyon 54 bin 347 dakika ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Aboneler bu dönemde yurtdışıyla 1 milyon 798 bin 414 dakika konuştu. Data kullanımı yine rekor kırarak 46 milyon 181 bin 386 GB'a ulaştı. En fazla data tüketilen iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi. Bayram boyunca Dergilik'ten 174 binin üzerinde dergi ve 104 binin üzerinde gazete indirildi. Yine bayram boyunca yaklaşık 4,5 milyon aramada UpCall ile isim gösterildi. Öte yandan bayram süresince TV+'ta 1 milyar 101 milyon 102 dakika boyunca içerik izlenirken, Lifebox'a 23 milyon fotoğraf ve 2 milyon adet video yüklendi."


Türkiye BiP'ten bayramlaştı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye BiP'ten bayramlaştı' - Son Dakika Ekonomi


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