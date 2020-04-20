Karabük Valisi Fuat Gürel, "Tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırabilirsek Allah'ın izniyle Ramazan Bayramı'nda çifte bayram kutlamış oluruz." dedi.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında halkın desteğini hep gördüklerini kaydeden Gürel, "Bir taraftan sağlık çalışanlarımız, bir taraftan polisimiz, jandarmamız, bir taraftan da Vefa Sosyal Destek Ekiplerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Gürel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamu görevlilerimiz mücadele ederken, asıl olan siz değerli hemşehrilerimizin şahsi tedbirlerini almaya devam etmesidir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, dışarı çıkmamız gerekirse maskemizi takalım ve sosyal mesafemizi hep koruyalım. Herkes virüs taşıyıcısı olabilir. Tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırabilirsek Allah'ın izniyle Ramazan Bayramı'nda çifte bayram kutlamış oluruz. Sabrın sonu selamet olacak inşallah."