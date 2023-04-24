Şeker toplayan çocuğu tekmeledi! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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Şeker toplayan çocuğu tekmeledi! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

24.04.2023 13:51

Küçük yaştaki bir çocuğun, bayram vesilesiyle şeker toplamak için geldiği bir binada maruz kaldığı şiddet sosyal medyada infial yarattı. Vatandaşlar tarafından tepki çeken görüntülerde, küçük yaşta bir çocuğun kendisinden yaşça büyük bir şahıs tarafından arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle merdivenden aşağı tekmelendiği görüldü.

Bir Ramazan Bayramı daha geride kalırken sosyal medyaya düşen bir görüntü infial yarattı. Tepki çeken görüntülerde küçük yaştaki çocuk, bayram ziyaretine geldiği binada şiddete uğradı.

MERDİVENDEN AŞAĞI TEKMELEDİ

Arkadaşıyla şakalaşan çocuk, "tükürdü" gerekçesiyle kendisinden yaşça büyük bir adam tarafından merdivenden aşağı tekmelendi.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Zavallı çocuk, başını boruya çarpmaktan son anda kurtardı. Acı içinde dizini tutan çocuk ağlamaya başladı. Yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

YORUMLAR (13)
  • Google System: Ciğerim cız etti. Bir an benim çocuğum sandım. Ama. Bütün çocuklar bizim. Videonun çekildiği yeri bilenler şu şahsa haddini bildirsin. Rica ederim Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • AYSUN ASLAN: Allahın cezası Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: Devletin savcısı varsa çocuğu öldürmeye kasten yargılarım.aslada abartı olmaz çocuk kafasını vursa yere veya duvara ölürdü.sayın savcılarımız bunu asla affetmesin asla Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şeker toplayan çocuğu tekmeledi! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeker toplayan çocuğu tekmeledi! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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