Bir Ramazan Bayramı daha geride kalırken sosyal medyaya düşen bir görüntü infial yarattı. Tepki çeken görüntülerde küçük yaştaki çocuk, bayram ziyaretine geldiği binada şiddete uğradı.
Arkadaşıyla şakalaşan çocuk, "tükürdü" gerekçesiyle kendisinden yaşça büyük bir adam tarafından merdivenden aşağı tekmelendi.
Zavallı çocuk, başını boruya çarpmaktan son anda kurtardı. Acı içinde dizini tutan çocuk ağlamaya başladı. Yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Son Dakika › Yaşam › Şeker toplayan çocuğu tekmeledi! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika