Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

29.04.2022 15:05
Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayram'ında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 2 Mayıs Pazartesi başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayram, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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