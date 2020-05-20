Ramazan Bayramı'nda havalar mevsim normallerinin altında olacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği, havaların Ramazan Bayramı'nda 10-15 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi. Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı ifade edilen açıklamada, "Yurdumuz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle yurdumuzun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır" denildi.



Etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Kırıkkale hariç bölge genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Batı Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, yarın ve cuma günü bölge genelinde, güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor."



Açıklamada, yağışlı ve serin havanın 26 Mayıs'a kadar devam edeceği, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. - KARABÜK