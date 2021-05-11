Ramazan Bayramı'nda İç Anadolu Bölgesinde 5 ilde hava sıcaklıkları artacak - Son Dakika

Ramazan Bayramı boyunca Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ön görülüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde arife günü ve Ramazan Bayramı süresince havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bayram boyunca Kayseri'de hava sıcaklığının en yüksek 28-32 derece, Kırşehir'de 28-31derece, Nevşehir'de 26-29 derece, Sivas'ta 27-30 derece ve Yozgat'da 25-28 derece olması tahmin ediliyor.