Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da Toplu Taşıma Yoğunluğu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da Toplu Taşıma Yoğunluğu

22.04.2023 19:38
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da Toplu Taşıma Yoğunluğu

Sirkeci Marmaray İstasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle istasyonun giriş kapıları kapatıldı ve bazı vatandaşlar tepki gösterdi. İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarında aşırı yoğunluk yaşandı ve özellikle çocuklar ve yaşlılar olumsuz etkilendi.

RAMAZAN bayramının 2. gününde toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk sinirleri gerdi. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda, peronlardaki yoğunluğun azalması için istasyon girişlerindeki kapıların kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar tepkilerini göstermek için istasyonun camlarını yumrukladı.

Havanın sıcak olması ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını fırsat bilen İstanbullular adeta kendilerini sokağa attı. İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarında aşırı yoğunluk yaşandı. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda yaşanan yoğunluk polisle vatandaşları da karşı karşıya getirdi. Peronlardaki yoğunluğun azaltılması için istasyonun giriş kapıları bir süre kapatıldı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar istasyonun camlarını yumruklarken, bazı vatandaşlar ise polis ekipleriyle tartıştı. Yoğunluktan en çok çocuklar ve yaşlılar olumsuz etkilendi. Kalabalığın içinde sıkışan bir çocuk babasının kucağından iner inmez ağlarken, yaşlı bir kadında istasyonun giriş kapısının önünde fenalık geçirdi. Vatandaşlar, istasyonun kapılarının kapatılmasından dolayı görevlilere tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da Toplu Taşıma Yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da Toplu Taşıma Yoğunluğu - Son Dakika
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