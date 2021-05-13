Ramazan Bayramı'nda sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

Yozgat'ta Ramazan Bayramında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayram'ında da sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşların bayram namazının ardından evlere çekilmesiyle şehrin en işlek caddelerinden Lise ve Sarraflar Caddesi boş kaldı.