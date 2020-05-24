Ramazan Bayramı'nda sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda sokaklar boş kaldı
Boş cadde ve sokakların görüntüsü Polislerin uygulama yapması OSMANİYE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.
Boş cadde ve sokakların görüntüsü
Polislerin uygulama yapması OSMANİYE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.
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24.05.2020 17:42:48. #1.13#
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