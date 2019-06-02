Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz
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Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Arife gününden başlayarak 4 gün boyunca toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz verecek.

Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Arife gününden başlayarak 4 gün boyunca toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz verecek. Arife ve bayramın birinci günü de 117 araçla oluşturulacak ringlerle vatandaşlar, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalardan mezarlıklara ücretsiz ulaştırılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları, Arife gününden başlayarak bayram tatili boyunca vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Yoğun bir şekilde yapılan mezarlık ziyaretlerini göz önünde bulunduran Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların mezarlıklara daha rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Arife ve bayramın birinci günü kent merkezi ve ilçelerin farklı noktalarından mezarlıklara seferler düzenleyecek. Arife ve bayramın ilk gününde 117 toplu taşıma aracı, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar mezarlıklara ücretsiz taşıyacak. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güncel
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