Ramazan Bayramı'nda trafikte alınan önlemler sonuç verdi, can kaybı yüzde 58 düştü - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda trafikte alınan önlemler sonuç verdi, can kaybı yüzde 58 düştü

04.05.2022 13:37
Ramazan Bayramı'nda trafikte alınan önlemler sonuç verdi, can kaybı yüzde 58 düştü

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl bin 707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada trafikte dikkatli olunması istenerek, "Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. 'Bayramınız Kemerli Olsun.' Güvenli yolcuklar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Jandarma, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan Bayramı'nda trafikte alınan önlemler sonuç verdi, can kaybı yüzde 58 düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda trafikte alınan önlemler sonuç verdi, can kaybı yüzde 58 düştü - Son Dakika
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