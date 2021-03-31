"Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım" - Son Dakika

"Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım"

31.03.2021 16:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Şuşa'ya ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, " Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlümüzden geçen siz değerli kardeşlerimi yüz yüze görmekti. Korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.

12 yıl önce kurduğumuz Türk Konseyi, birlik ve dayanışma mefkuremizin en müşahhas halidir. Bugün Türk İslam düşüncesinin meşalesini yakan Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşadığı Türkistan'ı Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri ilan etmenin de bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi işbirliği yapılarının önemini daha da arttırıyor. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz olağanüstü zirve ve akabinde ilgili bakanlarımızın toplantılarında alınan kararlarla ticaret hacmimizde salgının etkisini asgaride tutmayı başardık. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu bu süreçte 6 kez toplandı, bilim adamlarımız Aşı Çalıştayı'nda bir araya geldi" dedi.

"Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuştur. Kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. 1918 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı Katliamını bir kenara koyamayız.

Karabağ'daki Türk mirasının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Bu adımı atarken bir an önce Azerbaycan'ın bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok önemsiyorum. Temennimiz odur ki en kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım.

Bir diğer konu da Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı esirgemeyeceğinize de inancım tamdır. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum"

"12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz.

Başka ülkeler de konseyimizle işbirliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiriyor. 3. ülkelerle işbirliği formatlarına dair kategorileri ve kriterleri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Konseyimizin uzun vadeli hedeflerini ve vizyonunu ortaya koymak amacıyla sekreteryanın hazırladığı vizyon ve strateji belgelerinin taslaklarını inceliyoruz. Uluslararası topluma karşı mesaj teşkil edecek bu belgelerin gerçekçi ve kolay anlaşılır somut hedefleri içerecek şekilde kaleme alınmasını bekliyoruz. Sekreteryamıza artan itibarına yakışacak ve Özbekistan'ın katılımıyla büyüyen ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde prestijli bir tarihi bina tahsis ettik. Aziz İstanbulumuzdaki yeni binanın konseyimize hayırlı olmasını diliyorum. 6. Türk Konseyi zirvesinde 4. Dünya Göçebe oyunlarının Türkiye'de düzenlenmesine karar vermiştik. Salgın nedeniyle sizlerin de onayıyla oyunların 2022 yılında yine Türkiye'de gerçekleştirilmek üzere ertelenmesinde yarar görüyoruz. Siz kardeşlerimi Haziran ayında düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Formu'na özellikle davet ediyorum. Konseyimizin 8. olağan zirvesini de salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

-İHA-

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Bayram, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım' - Son Dakika


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