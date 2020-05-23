Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Kunduracılar sokağından görüntü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı 'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

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