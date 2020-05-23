Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
-Kent Meydanı, Uzun çarşı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı.
-Kent Meydanı, Uzun çarşı Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:35 Kaynak: AA
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