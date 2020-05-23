Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - HATAY - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - HATAY
-işlek cadde ve sokaklardan görünt Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hatay'ın en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
-işlek cadde ve sokaklardan görünt Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hatay'ın en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
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23.05.2020 19:20:50. #1.13#
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