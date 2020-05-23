Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Adıyaman'da Sümer Meydanı ile kentteki işlem cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

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