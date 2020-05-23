Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarında güvenlik güçleri önlem aldı.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaşa rastlanıldı.

Bu arada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, memleketleri Sivas'a geldi.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne inen vatandaşlardan ilçeye gidecek olanlar, ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı.

Vatandaşlar, taksi ücretlerinin fazla olmasına tepki gösterdi.

Niğde

Niğde'de kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından şehrin cadde ve sokakları boş kaldı. Dışarıya çıkan az sayıda kişi ise izin dahilinde işlerine gitti.

Ayrıca polis ekipleri, şehrin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin belgelerini kontrol etti, evrakı eksik olanlar hakkında işlem başlattı.

Kayseri

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin kontrolü yaptı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Nevşehir

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Nevşehir'in işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Vatandaşlar zorunlu haller dışında evden ayrılmazken, dışarı çıkanlar ise en yakındaki bakkal veya markete gitmeleri yönünde izne sahip oldukları için araç kullanmadı.

Kentin ana arteri konumundaki Atatürk Bulvarı, çeşitli istikametlerden bariyerlerle kapatıldı. Polis, bazı noktalarda uygulama yaparak sürücü ve vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren Samsun Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Polis, kent merkezinde bazı noktalarda araçları durdurarak sürücülerin izin belgesini kontrol etti.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.

Yozgat

Yozgat'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kent sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Belediye temizlik ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de de geceden itibaren kent sesizliğe büründü.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Lise Caddesi olmak üzere kentin en işlek alanları en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Ankara-Kayseri kara yolunda ve kentin işlek kavşaklarında konuşlandırılan emniyet ekipleri, araçların izin belgelerini kontrol ediyor.

Fırınlara ait araçlar mahalle aralarında bakkallara ve vatandaşlara ekmek bıraktı.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Ramazan Bayramı, Nevşehir, Niğde, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı         
19:22
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek         
19:15
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu         
19:07
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı         
19:01
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi         
18:51
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı         
18:30
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı         
17:13
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 20:52:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]