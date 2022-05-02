Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar

02.05.2022 12:14

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

Mardin'de kırsal alana hakim tepelerde oluşturulan nöbet kulübeleri ile uygulama noktalarında görev yapan, güvenlik güçleriyle operasyonlara da çıkan güvenlik korucuları, terör örgütünün olası saldırılarına karşı 24 saat görev yapıyor.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda 1040 rakımlı kırsal Yaylacık tepesindeki nöbet noktasında görevli korucular da bayram coşkusunu ailelerinden uzakta vatan nöbetinde geçiriyor. Ailelerinden önce silah arkadaşlarıyla bayramlaşan korucular nöbet bittiğinde ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutluyor.

Vatan için görev yapmanın gururunu yaşayan korucular, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in ziyareti ile moral buldu. Demirtaş ve beraberindekiler nöbet noktasına gerçekleştirdikleri ziyarette güvenlik korucularının bayramını kutladı.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Koruculara bayram şekeri ikram eden Kandemir, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet kulübesinde geçiren güvenlik korucularının bayramını kutladıklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bingöl'de iftar programında bir araya geldiği güvenlik korucularına yönelik, "365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçecek." müjdesini hatırlatan Kandemir, Soylu'ya teşekkür etti. Kandemir, "Güvenlik korucularının uzman çavuşluğa geçiş için daha önce 27 yaşından gün almamış olması gerekiyordu. Bu yaş sınırı 32'ye çıkarıldı. Bu da güvenlik korucularımıza çok iyi bir müjde oldu." dedi.

Görevlerinin başında olan asker, polis, güvenlik korucusu tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Güvenlik korucularımız ailesinden uzakta ve her biri bir tepede. Burada hangi yoldan geçerseniz, hangi tepeye bakarsanız bilin ki sizi koruyan birileri var. Güvenlik korucularımız bölgenin sigortası olmuşlar. Yaklaşık 35 yıldır güvenlik korucularımız terörle mücadele ediyor. 1850'ye yakın şehit verdik, bir o kadar da gazimiz var. Gerektiği zaman vatan için şehit olmaya hazırız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Güvenlik korucularımız, yağmur, çamur, bayram demeden her zaman görevinin başında. Sırayla çocuklarıyla bayramlaşmaya gidecekler, onların yerine nöbeti devralacak arkadaşlarımız gelecek. Ama bu tepeler hiçbir zaman boş kalmayacak."

"Terör bitinceye kadar biz bu dağlarda nöbet tutacağız"

Güvenlik korucularından Abdulaziz Oral, 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını, terörle sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Bayramda da görevlerinin başında olduklarına işaret eden Oral, nöbeti devrettiklerinde aileleriyle bayramlaşacaklarını aktardı.

Ahmet Çelik de kar, kış, bayram demeden görevlerini aşkla sürdürdüklerini dile getirerek "Bayramda da görevimizi yapmaktayız. Görevimiz bitince alimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla bayramlaşacağız. Biz bu dağlardayken, görevimizin başındayken vatandaşlarımız rahat olsun. Terör bitinceye kadar biz bu dağlarda nöbet tutacağız." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar
Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar
Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar
Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı'nın en buruk halini yaşayan evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor Ramazan Bayramı'nın en buruk halini yaşayan evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERİN, EVLAT NÖBETİNDEKİ 5'İNCİ BURUK BAYRAMI HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERİN, EVLAT NÖBETİNDEKİ 5'İNCİ BURUK BAYRAMI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar - Son Dakika


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