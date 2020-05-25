Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş sokak ve caddelerden görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş sokak ve caddelerden görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
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25.05.2020 16:28:11. #1.13#
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