Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Boş sokak ve caddelerden görüntüler GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.