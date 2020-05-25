Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

Ankara genel drone görüntüleri
Kuzey Ankara'dan drone görüntüleri
Ulus Meydanı drone görünütleri
Eski TBMM drone görüntüleri
Sıhıye Meydanı drone görüntüleri
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan drone görüntüleri
Ulus Meydanından görüntüler
Ankara Atlı Polis Birliği ekiplerin görüntü
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntü
Caddedeki tenhalıktan görüntüler
Kuğulu Parktan görüntüler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu. (2)