Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Ardahan'da bayramın üçüncü günü de cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Polis, bayramın üçüncü günü kentte birçok cadde ve sokak girişinde tedbir aldı. Durdurulan vatandaş ve araçlarda izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Ardahanlılar genel olarak bayramın üçüncü gününde de kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

Fırınlara yakın bazı noktalardaki vatandaşlar ekmek almak için dışarı çıktı.