Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim - Son Dakika

Tarihi Saat Kulesi'nden görüntü

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan görüntü

Şair Eşref Bulvarı'ndan görüntü İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de diğer günler gibi sessizlik hakim oldu. İzmir'de kentin işlek caddelerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı sessizliğe büründü. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı da boş kaldı.