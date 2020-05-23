Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a sessizlik hakim - Son Dakika

Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a sessizlik hakim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'da Üsküdar ve Kadıköy Meydanı boş kaldı.

Pazartesi günü alınan karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını da kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da yolların boş kaldığı görülürken, kısıtlama dışında kalan vatandaşların da sabah saatlerinde işlerine gittiği görüldü. Normal şartlarda arefe günü İstanbul'da yoğunluk yaşanırken kısıtlama nedeniyle şehir adeta sessizliğe büründü. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı