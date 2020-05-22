Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayram 'ında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa çıkamayacak olan şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehitlerin mezarı başında dualar etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 81 ilde arife günü ve Ramazan Bayram'ında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak olan şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehitlerin mezarı başında dualar etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, mezarlar temizlendi, mezar başlarına çiçekler konuldu. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptıktan sonra çiçekleri suladı. Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları bayram öncesini buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadılar.

"RUHLARI ŞAD OLSUN"

Şırnak 'ta şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) komutanı Astsubay Esma Akgül'ün babası Hüseyin Akgül , "Şehitliğe evlatlarımızı ziyarete geldik. Her birinin mekanı cennet olsun. Ruhları şad olsun nurlar içinde yatsın. Allah vatanımıza milletimize devletimize zeval vermesin. Her ne yapıyorsak vatanımız ve milletimiz için yapıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin kimsenin gücü yetmez bozmaya" dedi.

"HER ZAMAN KALBİMİZDE"

1998 yılında Kars 'ta şehit olan Jandarma Er Aliyar Yurtsever'in ablası Akife Muner, "Bayram öncesi ziyarete geldik. Çalışıyorum iş yerinden öğlen sırasında geldim. Yarın gelemeyeceğimiz için bugün biraz buruk geçecek. Her zaman kalbimizde. Kars'ta 1998'de şehit oldu. 20 yıldan fazla oldu. Annem ve babamla görüşmüyorduk 2 aydan beri. Bu günü onlara denk getirdim" dedi.

- İstanbul