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Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi

1 saat önce

Karaman'da vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi, System.String[]
Karaman'da vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

Karaman- Konya kara yolu üzerinde bulunan Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik önünde oluşturulan uygulama noktasında, trafik polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.
Çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi
Ekipler durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemeleri istedi.

Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.

Karaman Valisi Fahri Meral, uygulama noktasında yaptığı konuşmada, bugünden itibaren 10 Haziran'a kadar bayram tatili süresince trafikle ilgili vatandaşların güvenle seyahat etmeleri, kazaların önüne geçilmesi ve güvenli bir bayram geçirmeleri sebebiyle gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
İnsan hayatının her şeyden daha önemli
İnsan hayatının her şeyden daha önemli olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Karaman'daki bütün uygulama noktalarında trafik personeli sayısını artırdık. Özelikle vatandaşlarımızdan isteğimiz hız konusunda hassasiyetle davranmaları kurallara mutlaka riayet etmeleri yine emniyet kemeri konusunda onlardan gerekli desteği bekliyoruz. Her trafik kuralı insan için geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Güvenli trafik için her türlü tedbiri almaya gayret göstereceğiz. Uygulamalar bayram süresince devam edecek."

Vali Meral daha sonra sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:28 Kaynak: AA
Karaman, Ramazan Bayramı, Güncel
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