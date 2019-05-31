Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
37 dakika önce
Vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:58
Vatandaşların Ramazan Bayramı
tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.
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