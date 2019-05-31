Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
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Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

37 dakika önce

Vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı, System.String[]
Vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:58 
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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