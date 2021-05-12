Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ramazan Bayramı'ndan sonra Kovid-19 vakalarının 10 binlerin altına ineceğini düşündüğünü belirterek, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz." dedi.

Nisan ortasında 60 binlere çıkan Kovid-19 vaka sayısı 14 Nisan'dan itibaren "kısmi kapanma", 29 Nisan'dan beri de "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla 10 binli rakamlara indi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, kapanma sürecinin etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Toplumun, tam kapanma sürecindeki kurallara çoğunlukla uyduğunu belirten Aydın, izin kağıdının olmasını suistimal ederek işi haricinde dışarıya çıkanlara yönelik denetimlerin de titizlikle yapıldığını dile getirdi.

Aydın, tam kapanma sürecinin vaka sayılarına yansımasının bu hafta görüldüğünü ifade ederek, "Bayramdan sonra 10 binlerin altını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kovid-19 kısıtlamalarının bayramdan sonraki durumu

Ramazan Bayramı'ndan sonraki sürece ilişkin topluma uyarılarda bulunan Aydın, vaka sayıları azaldığı için rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.

Aydın, vaka sayısındaki düşüşün sürmesi için her vatandaşın Kovid-19'la mücadeleye destek olması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu süreçte bayramı da kapalı geçireceğiz. Eğer bayramdan sonraki pazartesi günü Türkiye'nin rakamları kontrol edilebilir durumlara inmez yani 15-20 bin olursa kapanmayla da bir sonuç elde edemedik demektir. Böyle bir durumda bayramdan sonraki 19 Mayıs haftasında da kapanma olabilir. Ama bu süreçte hem birbirimize inancımız hem de topluma olan saygımızla kurallara uymayı sürdürürsek vakaların bayramdan sonra 10 binlerin altına ineceğini, ondan sonra da yeni bir kapanmaya ihtiyaç duyulmayacağını düşünüyorum."

Bayramdan sonra vaka sayısının geldiği noktanın, normalleşme adımlarının çerçevesini belirleyeceğine işaret eden Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz. Eğer arzu edilen rakamlar olmazsa belki sadece okullar açılır, kafe ve restoranlar, sosyal hayat yine kapalı devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurallardan hızlıca uzaklaşırsak yeniden dalga oluştururuz"

Kemalettin Aydın, vakalar ne kadar düşerse düşsün virüsün varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Virüs dalgalar halinde gelmiyor, virüsün dalga oluşturmasına biz neden oluyoruz. Yani virüs dağa, bayıra çekilip güç kazanıp insanoğluna saldırmıyor. Biz ne kadar kümeleşir ve kurallardan uzaklaşırsak virüs sayısı artıyor ve buna dalga diyoruz. Ne kadar birbirimizden uzaklaşır ve kurallara uyarsak virüs sayısını azaltıyoruz. Eğer arzu ettiğimiz rakamları elde ettikten sonra yeniden kümeleşir ve kurallardan hızlıca uzaklaşırsak yeniden dalga oluştururuz." ifadesini kullandı.

"Aşılamayı halledersek hazirandan sonra çok rahatlarız"

Kovid-19 ile mücadelede mayıs sonu ve haziranda yüksek sayıda aşılamanın yapılmasının beklendiğini vurgulayan Aydın şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'ndan sonra vakaları belirli bir rakama düşürmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın düşüklüğü için de bir, bir buçuk ay içinde yaklaşık 40 milyona yakın insan aşılayacağız. Bu aşılama sürecinde düşük rakamları sürdürür ve aşılamayı da halledersek hazirandan sonra çok rahatlarız. Ama aşılamayı hızlıca tamamlama aşamasındayken yeniden rakamlar 20-30 binlere çıkarsa o zaman yaz dönemini hatta güz dönemini riske etmiş oluruz."