Ramazan Bayramı tedbirleri

Pınarhisar Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanabilecek olaylara karşı tedbirleri arttırdı.

Pınarhisar Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanabilecek olaylara karşı tedbirleri arttırdı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi amacıyla 31 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde bir dizi önlem alındığı bildirildi.



Açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince halkın yoğun olarak bulunacağı caddelerde ve alışveriş merkezleri civarlarında işlenebilmesi muhtemel suçlara karşı kolluk kuvvetlerinin görevlendirildiği ifade edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de trafik denetimlerini arttıracağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kara yollarında güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkardı. İlçemizdeki emniyet ve jandarmaya birimleri 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen trafik denetimlerini 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle yoğun denetim gerçekleştirecek. Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla tüm ekipler sahada olacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelere bayram tatili süresince ağırlık verilecek."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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