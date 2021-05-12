Ramazan bayramı ve sonrası için beslenme önerileri - Son Dakika

Ramazan bayramı ve sonrası için beslenme önerileri

12.05.2021 09:50
Ramazan bayramı ve sonrası için beslenme önerileri, System.String[]

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, "yaza az kaldı, tam kapanmışken kilo almayın!" diyerek önerilerde bulundu.

Ramazan ayını sağlıklı yaşam tarzlarından ödün vermeden geçirenler ağırlık kontrolü açısından çok memnun fakat porsiyon kontrolü sağlamakta güçlük çeken ve fazlaca kaçamak yapanlar için aynı durum söz konusu değil. Fazlalıklardan kurtulmak için Ramazan Bayramının hemen sonrası hiçte geç sayılmaz. Ama önce Ramazan Bayramını da sağlıklı bir beslenme düzeniyle atlatmak gereklidir.

"Porsiyon Kontrolü Yapmaya Özen Göstermelisiniz"

Öncelikle sahur yapmak için bölünen uykuları yavaş yavaş düzene sokmak gerekir.

Ramazan ayı boyunca yeterince su tüketmediyseniz artık günlük ihtiyacınız olan su miktarını hedeflemeniz gerekir.

Ramazan Bayramı demek şeker bayramı demek! Aldığınız şeker-çikolata miktarlarını azaltmalı ve tüketme sıklığınızı en az seviyede tutmalısınız.

Bayramı karantina sebebiyle her ne kadar izole bir şekilde geçirecek olsak bile bayrama özel yapılan veya ikram edilen fazla kalorili tatlıları ve yemekleri sınırlandırmaya, porsiyon kontrolü sağlamaya özen göstermelisiniz.

Hafif tempolu şekilde uzun yürüyüşler yapmalı ve bu mümkün değilse bile evde hafif egzersizler yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Ramazan Bayramı sonrasında da Bayramdaki sağlıklı beslenme görevlerinize devam ederek hedeflenen ağırlığa ulaşmanız hiçte zor olmayacaktır.

"Sahur Alışkanlığınızı Gece Yeme Alışkanlıklarına Dönüştürmeyin!"

Yağ ve basit karbonhidrat açısından zengin, besin değeri düşük fakat kalorisi yüksek besinlerden uzak durun.

Ultra işlenmiş, katkı maddeleri içeren, paketli ürünleri tüketmemeye dikkat edin.

Her ne kadar sağlıklı besinler tükettiğinizi düşünseniz de porsiyon kontrolü sağlayamadığınızda bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Bu yüzden porsiyon kontrolü sağlamaya özen gösterin.

Besinleri iyi çiğneyerek yavaş yavaş tüketin.

Öğün atlamak, yemeklere aşırı aç şekilde başlamaya, yeme kontrolü sağlayamamaya ve kan şekeri dengesizliğine sebep olabileceğinden belirli aralıklarla ana ve ara öğünler planlamaya dikkat edin.

Öğünlerinizde dengeli ve yeterli olacak şekilde taze sebze, meyvelere, sağlıklı yağlara, tam tahıllı ürünlere, az yağlı kaliteli proteinlere, baklagillere ve süt ürünlerine yer verin.

Sahur alışkanlığınızı gece yeme alışkanlıklarına dönüştürmeyin. Uyumadan en az 3-4 saat öncesinde besin alımınızı sınırlandırın.

Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlık gibi problemler yaşamamak için yüksek lif içeriğine sahip olan sebze-meyvelere, kuru baklagillere ve tam tahıllara beslenmenizde yer açın.

Ramazan ayındaki ağırlık kazanımından yola çıkarak, bazı insanlar bir ay gibi uzun bir sürede kazanılan ağırlıkları kısa bir sürede çabucak kaybetmek isteyerek sağlıksız diyet ve kilo kaybetme yöntemlerine başvurabiliyorlar. Ağırlık kontrolü sağlamak için sabırlı olunmalıdır.

Ramazan bayramı ve sonrası için beslenme önerileri

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Ramazan bayramı ve sonrası için beslenme önerileri - Son Dakika


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