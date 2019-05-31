Ramazan Bayramın'na doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Özkaya mesajında, Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar ile derin manevi bir iklimi teneffüs etmenin ardından, ümmetçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Ramazan boyunca millet olarak büyük bir dayanışma, yardımlaşma birlik ve beraberlik sergileyerek bayrama kavuştuğumuzu kaydeden Özkaya, şöyle devam etti:

"Bayramlar Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Bu bayram şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde yaşayan kardeşlerimizi unutmamak, küslükleri ortadan kaldırmak, bölgemizde birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek dileğiyle; Ramazan Bayramı'nın tüm hanelere, gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına, insanlığa huzur ve selamet getirmesini, bilhassa İslam coğrafyasında umutsuzluk içinde, gözyaşı içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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