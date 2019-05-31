Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramına doğru
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramına doğru

48 dakika önce

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramına doğru, System.String[]
Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yaman mesajında, toplumsal yaşamda önemli yeri olan bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığını belirtti.
Bayramların, içten ve samimi dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan önemli ve değerli günler olduğunu aktaran Yaman, şöyle dedi:
"Bir bayramı daha milletçe, huzur ve güven içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Bu bayramında sevinç ve kederlerimizin paylaşılması suretiyle, milletçe birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Bu bayram vesilesiyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mardinli hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:10 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramına doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]