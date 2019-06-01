Ramazan Bayramına doğru

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, gönüldeki sevginin paylaşıldığı ve oruç ibadetinin eda edildiği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifi uğurlarken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi, saygı, paylaşma, hoşgörü, ikliminin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği, insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden müstesna günler olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şunu da üzülerek belirtmek isterim ki İslam coğrafyasında savaş ve yoksulluk nedeniyle bayram yapamayan birçok kardeşimiz bulunmaktadır. Kardeşlerimizin acı ve sıkıntılarını paylaşıyor ve bu sıkıntıların bir an önce bitmesi için de dua ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve tüm Tekirdağlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Başkan Albayrak'ın mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından mübarek Ramazan Bayramı'na birlik ve beraberlik içerisinde ermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığını ve kaynaştırdığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını en güzel şekilde yaşadığımız ramazan ayını geride bıraktık. Mübarek Ramazan Bayramı'nın da sevinç ve mutluluk içerisinde geçmesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyor ve bu mübarek bayramın ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket? getirmesini diliyorum."

Rektör Şahin'in mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve paylaşımın en üst seviyede gerçekleştiği mübarek ramazan ayının ardından vicdanın ve merhametin gönüllerdeki sembolü Ramazan Bayramı'na ulaşmanın kıvancı içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan ayını huzur içerisinde geçirdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Günümüzde göz ardı edilen birçok değeri yeniden hatırlamamızı sağlayan Ramazan Bayramı, bizlere yaşattığı hem dini hem de toplumsal güzellikleri ile kaynaştırıcı ve bütünleştirici bir role sahiptir. Küslerin barıştığı, tüm olumsuzlukların unutularak ortak güzel duygularda buluşulduğu Ramazan Bayramı, karşılıklı sevgi ve saygının değerini de belirten önemli bir zaman dilimidir. Mübarek Ramazan Bayramı'nın tüm Türk ve İslam alemi başta olmak üzere ülkemize, milletimize ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimle Ramazan Bayramı'nızı kutlar, saygılar sunarım."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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