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Ramazan Bayramına doğru

28 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye ekiplerinin bayram süresince 24 saat görevinin başında olacağını belirtti.

Bayram boyunca belediye otobüslerinin ücretsiz olacağını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bayram süresince Zabıta, İtfaiye, Park- Bahçe ve Temizlik İşlerine bağlı ekipler bir aksaklık yaşanmaması için 24 saat hazır bekleyecekler. Mezarlık ziyaretleri için arife sabahı araçlarımız yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastalarımıza hizmet verecekler. Vatandaşlarımız karşılaşacakları her türlü olumsuzlukta Alo 153 Zabıtayı ve 444 25 70 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilirler. Bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ediyor, bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:57 Kaynak: AA
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