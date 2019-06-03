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Ramazan Bayramına doğru

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıç mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan ramazanı geride bırakmanın burukluğunu ve hüznünü, Ramazan Bayramına kavuşmanın ise sevincini yaşadıklarını bildirdi.
Bayramların milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Kılıç, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz bayramlarda aramızda olup da bu bayramda aramızdan ayrılan akraba, dost ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kılıç, ramazan ayını vatandaşlarla bir arada geçirmeye çalıştıklarını aktararak, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını ellerinden geldiğince gidermeye çalıştıklarını, duygularına ortak olduklarını belirtti.
Ramazan Bayramında yaşlıların, yetimlerin, muhtaçların, şehit yakınlarının ve gazilerin sevindirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:
"Küskünleri, dargınları barıştırarak gönüller kazanma derdinde olmalıyız. Bu duygularla Ramazan Bayramının ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Mardin, AK Parti, Güncel
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