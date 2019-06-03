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Ramazan Bayramına doğru

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşlar arife gününde mezarlık ziyaretinde bulundu.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşlar arife gününde mezarlık ziyaretinde bulundu.
İlçedeki mezarlıklara sabah saatlerinde gelen vatandaşlar kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı vatandaşların mezarlıkları suladığı, bazılarının ise kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktüğü görüldü.
Mezarlık ziyaretine çocukları ile gelen vatandaşlar ise onlara da bu geleneği aşılamak için beraberlerinde getirdiklerini belirttiler.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Ergani, Diyarbakır, Güncel
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