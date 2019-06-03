Ramazan Bayramına doğru

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşlar arife gününde mezarlık ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:19 Kaynak: AA
'ın Ergani
ilçesinde vatandaşlar arife gününde mezarlık ziyaretinde bulundu.
İlçedeki mezarlıklara sabah saatlerinde gelen vatandaşlar kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı vatandaşların mezarlıkları suladığı, bazılarının ise kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktüğü görüldü.
Mezarlık ziyaretine çocukları ile gelen vatandaşlar ise onlara da bu geleneği aşılamak için beraberlerinde getirdiklerini belirttiler.
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