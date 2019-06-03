Son Dakika Haberleri: Ramazan bayramına doğru
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Ramazan bayramına doğru

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların kırgınlık ve küskünlüğün bir kenara bırakarak coşkuyla ve hasretle kucaklaştığımız müstesna günler olduğunu aktaran Baruş, "Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimet ve güzelliklerin kadrini bilmeli, bu nimetleri bize lütfedildiği gibi cömertçe fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimize infak etmeliyiz. İhtiyaç içerisinde olan kardeşlerimizi ihmal etmemeli, kapılarını çalmalıyız." ifadelerini kullandı.
İslam aleminin ramazan bayramını kutlayan Baruş, bayramın insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:00 Kaynak: AA
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