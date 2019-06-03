Ramazan Bayramına doğru
15 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:39 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde Ramazan Bayramı
arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
İlçe Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ve protokol üyeleri mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfil bıraktı.
Protokol üyeleri, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya
ve annesi Nurcan Karakaya
'nın da mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
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