Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramına doğru
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Ramazan Bayramına doğru

15 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
İlçe Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ve protokol üyeleri mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfil bıraktı.
Protokol üyeleri, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya'nın da mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:39 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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