Ramazan Bayramına doğru - Son Dakika

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman mesajında, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de koronavirüse karşı yapılan mücadelede alınan tedbirlere Mardinli hemşehrilerinin evlerinizde kalarak büyük bir katkı sağladıklarını belirtti.

Bu bayramda insanların sevdikleri için evde kalması gerektiğini kaydeden Yaman, mesajında şunlara yer verdi:

"Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen ve toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine sevgi ile baktığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum. Ramazan Bayramının milletimize ve ülkemize sağlık, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diler, Mardinli hemşehrilerimin bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım."