Ramazan Bayramına doğru - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, dini bayramların, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini kaydeden Şentürk, şunları ifade etti:

"Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran bu Ramazan Bayramında evde kalmanın, sosyal mesafeyi korumanın, korona pandemisinden kurtulmak için kritik önem taşıdığını unutmayalım. İnancımızın gereği olan, birlik ve kardeşliğimizi pekiştiren, bizi daha güçlü toplumsal bağlarla yarınlara taşıyacak olan bu özel günleri anlamına uygun yaşayabilmek ve yaşatabilmek üzere, varsa aramadığımız akraba eş ve dostlarımızı da hususen arayalım. Fiziksel olamasa da telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlanalım."

Şentürk, bayramın tüm insanlığa, ülkeye ve kente sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin de evde kalarak bu zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını aktardı.

Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Herkesin sevinç içerisinde bir ve beraber olacağı bir bayram diliyorum. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Sevincin, mutluluğun ve paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı nice bayramlara ulaşmak temennisiyle bütün hemşehrilerim ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum."