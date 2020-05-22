Ramazan Bayramına doğru - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken, mesajında, başta iş dünyası olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığını belirtti.

Salgın nedeniyle olağan dışı bir ramazan ayı yaşadıklarını ifade eden Eken, şunları kaydetti:

"Sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na biraz buruk da olsa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayram sonrası başta sağlık olmak üzere ekonomik yapımımızı hızla toparlayarak, yeniden üreten ve güçlü Türkiye olacağız."

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da vatandaşların ve esnafın bayramını kutladı.