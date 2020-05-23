Ramazan Bayramına doğru - Son Dakika

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu mesajında, toplumsal birlikteliğin en güzel örneklerinin sergilendiği, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, her türlü yüce duygunun gönüllerde filizlendiği bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşandığını belirtti.

Herkes için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dayanışma ruhunu ve kardeşlik bağlarını pekiştirecek bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini kaydeden Uslu, bayram günleri, sevme sevindirme günleri olduğunu bildirdi.

Uslu, "Bizlere sorumluluklarımızı anımsatan bayramların getirdiği huzur ve barış ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşmalı, insanlara iyi davranmayı bir yaşam ilkesi olarak benimsemeli ve çevremizdekileri de bu doğrultuda özendirmeliyiz. Silvanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.