Ramazan bayramına özel 53 farklı lezzet

Kahramanmaraş'ta ustaların maharetli ellerinde hazırlanan Ramazan Bayramı tatlıları tezgahlardaki yerini aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yaklaşık 50 çeşit Ramazan Bayramı tatlısı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Lokanta ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, dev tesislerde hazırlanan onlarca çeşit tatlıların pandemi nedeniyle sipariş ile satıldığını ifade etti. Kanbur, "Yaşadığımız virüs belası nedeniyle artık alo tatlı şeklinde vatandaşlara hizmet vermeye başladık. Bugün için insanlar evlerinden çıkarmıyor ve telefonla sipariş veriyorlar, bizler de kısa sürede ulaştırıyoruz. Bayram önce 38 çeşit fıstıklı ve 15 çeşit cevizli tatlılarımızı hazırladık. Özellikle lokma ve taş kadayıfı gibi tatlılar ilgi görüyor. Dondurma satışları da havaların ısınmasıyla arttı. İnsanların taleplerine göre karşılamaya çalışıyoruz. Bizim bu süreçte bir takım zorluklar ile karşılaştık, dükkanlarımızın çoğu kapalı esnafımız zor günler geçiriyor. İnşallah bu zaman içinde bu aradaki boşluk kapanır. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.