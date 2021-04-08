Ramazan Bereketi Esenlik'te

Esenlik Süper Marketler tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre farklı içerik ve fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.

Esenlik Süper Marketlerde, Ramazan ayı süresince iftar ve sahur sofraları için düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Market, ramazan kolilerinin yanı sıra hediye çeki imkanı da sunuyor. Market, yardımlaşma ve paylaşmanın öne çıktığı Ramazan ayında geleneksel Ramazan kolilerinin yanı sıra hediye çeki imkanı da sunuyor.

Ramazanda başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen hayırseverler, 100, 150, 200 ve 250 TL'lik alışveriş çeklerini tüm şubelerden temin edebilecekler.

Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, Ramazan ayı öncesi çok ciddi indirim kampanyasına başladıklarını da ifade ederek, amaçlarının Malatya'da halkın uygun fiyatlarda ürünlere kavuşması olduğunu söyledi. Piyasa da çok farklı fiyatların dolaştığını ve Esenlik'in uyguladığı fiyatlarla bir denge unsuru olduğunu da ifade eden Ünlü, Ramazan ayı içinde hazırlıklarının tamam olduğunu belirtti.

Gıda kolisi ve hediye çeklerinin satışa sunulduğunu aktaran Ünlü, depolarında da ürün tedariklerinin eksiksiz olduğunu dile getirdi.

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan sanal alışveriş uygulamasının da devam ettiğini ve her geçen gün artan siparişlerle kapıda ürün teslimi yaptıklarını belirten Ünlü, Pandemi döneminde müşterilerinin yanı sıra çalışanların da sağlığını düşündüklerini ve bu doğrultu da bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi. - MALATYA