Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek - Son Dakika

Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek

14.04.2021 11:09
Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek, System.String[]

Mahalle Mutfakları Projesi kapsamında 21 noktada 3 TL'ye 3 çeşit yemeği Mersinlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca ücretsiz yemek dağıtımına da başladı.

Mahalle Mutfakları Projesi kapsamında 21 noktada 3 TL'ye 3 çeşit yemeği Mersinlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca ücretsiz yemek dağıtımına da başladı. Her gün 3 ilçenin 3 farklı mahallesinde 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapılacak. Ücretsiz yemek dağıtımından mutlu olan Mersinliler, Büyükşehir'in sosyal projelerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Ramazan için gerçekleştirilecek ücretsiz yemek dağıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde duyurdu. Pandemi nedeniyle geçmiş Ramazanlar'da olduğu gibi bu yıl toplu iftar sofraları kuramayacaklarını ifade eden Başkan Seçer, "Ama 21 noktada Mahalle Mutfaklarımız hizmete devam edecek. Ayrıca Ramazan Ayı boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız. Günlük yaklaşık 5 bin yurttaşımıza bu yemek ikramlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin öncülüğünde ücretsiz yemek dağıtımı, Ramazan'ın ilk gününde Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi ile Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde başladı. Büyükşehirin merkez ve Tarsus'taki Aşhanelerinde araçlara yüklenen yemekler, sıcağı sıcağına mahallelerdeki vatandaşlara ulaştırıldı. Mersinlilerin büyük ilgi gösterdiği ücretsiz yemek dağıtımı kapsamında her gün et kavurma, pilav ve tatlıdan oluşacak menü toplam 5 bin kişilik olacak biçimde Ramazan boyunca yurttaşlara sunulacak. Günlük yemek sayısının talebe göre aşamalı olarak artırılması planlanıyor.

"İftar çadırlarına gidemediğimiz için evimize kadar ikram getirmişler"

İftardan önce yapılan yemek ikramından duyduğu memnuniyeti ifade eden Emine Bozkaya, " Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. İftar çadırlarına gidemediğimiz için evimize kadar ikram getirmişler Allah razı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Allah kabul etsin" dedi.

Pandemiden dolayı iftar çadırları kurulmadığı için evine gelen ikramdan mutlu olan Orhan Seringül, "Allah razı olsun. Kapımıza kadar getirdiler. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Seçer'in çok fazla yardım yaptığını ifade eden Zeynep Gündüzalp, "İyi şeyler yapıyor, duyuyoruz. Sağ olsun, hayırlı Ramazanlar olsun. Allah sağlık mutluluk versin, hastalığımızı da yok etsin" ifadelerine yer verdi. İsmail Özbek ise "Başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok yardımcı oluyor" dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, daha önce mahallerde iftar çadırları kurduklarını fakat pandemi dolayısıyla dezavantajlı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kapı kapı giderek iftarlık dağıttıklarını söyledi. Yıldırım, "Ücretsiz olarak yaptığımız bu hizmeti, iftar saatine yakın zamanda, vatandaşlarımız oruçlarını açmadan önce evlerine ulaştırıyoruz. Mersin'in dezavantajlı mahallelerini seçtik. Bu aşamada Tarsus'ta ve Mersin merkezde olmak üzere günlük 5 bin adet yemek dağıtıyoruz. Bunu diğer ilçelerimizde de yaygınlaştıracağız. Kavurma, pilav ve tatlı olmak üzere doyurucu bir menümüz var. Vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar, iyi Ramazanlar diliyorum. Yaklaşık 20 personel ve 10 araçla mahallelere hızlı bir şekilde dağıtım yapıyoruz. Vatandaşlarımızın kapılarını çalarak, Vahap Başkanımızın selamlarını ileterek ikramımızda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız memnuniyetle karşıladılar. Ramazan Ayı'nın bu birleştirici ve bereketli havasında vatandaşlarımızın evlerine girmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek
Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Ramazan, Tarsus, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ramazan boyunca hergün 5 bin kişiye ücretsiz yemek - Son Dakika


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