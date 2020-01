Karagümrük'ün yıldız isimlerinden Ramazan Civelek ilk yarıyı ve takımın durumunu değerlendirdi. İlk yarıda beklentilerin altında kaldıklarını ve ikinci yarıda kaliteli kadronun hakkını vermek istediklerini söyleyen Ramazan Civelek, Karagümrük taraftarına da layık olmak istediklerini söyledi.



TFF 1. Lig'in ilk yarısını 23 puanla 11. sırada tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Ramazan Civelek, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıda hedefledikleri seviyenin altında bir 17 hafta geçirdiklerini söyleyen Ramazan, "Beklentilerin altında bir 17 hafta oldu puan olarak. Çünkü daha kaliteli ve daha iyi yerde bitirebilecek bir ekibiz. Ama iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. İkinci yarı hazırlıklarına başladık. Kampımız da yorucu geçiyor. Hocamız yeni ve bizim içimizden birisi. Onunla birlikte ikinci yarıya iyi başlayıp, ilk yarıdan daha iyi bitirmek istiyoruz ligi" dedi.



"İçimizden gelen bir hoca var"



Sezonun ilk yarısında yaşanan hoca değişiklikleriyle ilgili konuşan Civelek, "Hoca değişikliği her takımda olabilecek şeyler. Buna bazen yönetim karar veriyor bazen başarısızlıklar oluyor ve hoca değişiyor. Ancak bizim buna uyum sağlamamız gerekiyor. Gelen her hocaya uyum sağlamamız gerekiyor. Her hocanın farklı bir oyun sistemi oluyor, farklı bir taktiği oluyor. Biz de uyum sağlamak zorundayız. Hocamız da yeni geldi. İçimizden birisi. Bizim burada yaşadıklarımızı yaşayan ve içimizden çıkan birisi. Onun tecrübelerinden yararlanıp daha iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Taraftara layık olmak istiyoruz"



Karagümrük'e geçen sene kiralık olarak geldiğini ve güzel bir sezon geçirdiğini söyleyerek sözlerini sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, "Geçen sene buraya kiralık olarak geldim ve şampiyonluk yaşadık, güzel bir sene geçirdim. Üst lige çıktık. Burada iyi şekilde gidiyor. Daha iyi olmasını isterim ve bunun için de çok çalışıyorum. Umarım benim adıma ve takım adına da daha iyi bir 17 hafta geçer ve en iyi şekilde, en iyi yerde bitiririz" dedi. Son olarak Karagümrük taraftarına mesaj gönderen başarılı oyuncu, "Semtimiz güzel bir semt. Semt takımıyız biz. Taraftarımız da bir o kadar ateşli. İlk yarıda bu taraftarın karşılığını çok verebilmiş değiliz. İç sahadaki maçlarda iyi sonuçlar alamadık. İkinci yarıda onların da destekleriyle daha iyi bir ikinci yarı geçirerek onlara layık bir lig geçirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA