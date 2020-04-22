Ramazan coşkusu Eyüpsultan'da yaşatılacak - Son Dakika

Ramazan coşkusu Eyüpsultan'da yaşatılacak

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, On bir Ayın Sultanı Ramazan ayında birbirinden renkli programları sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturacak.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kalan binlerce Eyüpsultanlı, haftaiçi her gün iftardan önce iki saat boyunca sosyal medyada yayınlanan programları izleme şansı bulacak. Ramazan'ın ilk günü olan 24 Nisan Cuma günü saat 18: 30'da sosyal medyadan canlı olarak yapılacak olan programın konukları, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç olacak. Eyüpsultan'daki Ramazan coşkusu, Ramazan Ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan özel canlı yayınlarla yaşatılacak.

"Eyüpsultan'da ramazan coşkusunu canlı yayınlarla yaşatacağız"

Ramazan ayında Eyüpsultan Camii'nin ibadete açık olmayacağını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sosyal medya üzerinden yapacağımız canlı yayınlarla Ramazan coşkusunu vatandaşlarımıza yaşatacağız. Web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan tüm Ramazan programımızı açıklayacağız. Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Gaziantep'e kadar tüm ülkemiz sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağımız Ramazan programlarımızı takip edecek" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından haftaiçi her akşam saat 18: 30'da gerçekleştirilecek canlı yayınlarda, Kuran-ı Kerim tilaveti, söyleşiler, tasavvuf dinletisi, çocuklar için Karagöz Hacivat gösterisi yer alacak. Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medyadaki Ramazan Özel programlarında "Eyüpsultan'ın Değerleri" bölümü de olacak. Bu bölümde Eyüpsultan'daki sembol olan mekanlar ve kişiler tanıtılacak.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Ramazan'daki sosyal medya yayınlarında, geleneksel Türk mutfağının muhteşem lezzetleri de yer alacak. Dünyaca ünlü Gaziantep'in yöresel yemekleri, usta aşçıların anlatımıyla yayınlanacak. Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan boyunca gerçekleştireceği sosyal medya canlı yayınlarında yarışmalar da düzenleyecek. Aylardır Eyüpsultanlıların ilgi odağı olan Bil Kazan yarışma programı Ramazanda da devam edecek ve katılanlara sürpriz hediyeler kazandıracak.